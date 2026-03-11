Скидки
Аталанта — Бавария, результат матча 10 марта 2026, счет 1:6, 1/8 финала Лиги чемпионов 2025/2026

«Бавария» разгромила «Аталанту» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между «Аталантой» (Италия) и «Баварией» (Германия). Команды играли на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Победу одержали гости со счётом 6:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

На 12-й минуте защитник «Баварии» Йосип Станишич забил первый гол. На 22-й минуте полузащитник Майкл Олисе удвоил преимущество немецкого клуба. На 25-й минуте полузащитник Серж Гнабри забил третий гол мюнхенцев. На 52-й минуте нападающий Николас Джексон укрепил преимущество гостей. На 64-й минуте Олисе оформил дубль. На 67-й минуте полузащитник Джамал Мусиала забил шестой гол в ворота «Аталанты». На 90+3-й минуте полузащитник Марио Пашалич сократил отставание хозяев и установил окончательный счёт — 6:1.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». На стадии раунда плей-офф соревнования «Аталанта» по сумме двух встреч победила «Боруссию» Дортмунд со счётом 4:3. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Бавария» набрала 21 очко и заняла второе место.

