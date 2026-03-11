Три игрока «Тоттенхэма» утешали Кински в туннеле после трёх пропущенных голов за 17 минут

В эти минуты идёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играют мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) (на данный момент счёт 5:1). Вратарь лондонцев Антонин Кински пропустил три гола за 17 минут и был заменён. По данным журналиста Джейсона Бёрта, Жоау Пальинья, Конор Галлахер и Доминик Соланке утешали вратаря в туннеле стадиона «Сивитас Метрополитано» во время перерыва.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.