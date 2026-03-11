Де Хеа поддержал вратаря «Тоттенхэма» Кински, пропустившего три гола за 17 минут в ЛЧ

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа, ныне выступающий за «Фиорентину», в соцсетях поддержал вратаря «Тоттенхэм Хотспур» Антонина Кински, пропустившего за 17 минут три гола от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА и заменённого сразу после этого.

«Никто из тех, кто не был вратарём, не поймёт, насколько сложно играть на этой позиции. Держи голову высоко, и у тебя всё получится», — сказано в публикации испанца.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.