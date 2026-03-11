Мария Орзул: дорогое «Динамо», чем вас так разозлил мой вопрос?

Журналистка Мария Орзул прокомментировало ироничное видео пресс-службы московского «Динамо» после её беседы с вратарём команды Курбаном Расуловым. В ролике представлена импровизированная церемония ТЭФИ 2026 года, где её ведущие говорят: «В номинации «Интервью года» за вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА — «Динамо».

«Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода ВГ, что атмосфера сильно поменялась.

Я болею за «Динамо» и болею за всё, что происходит внутри команды. На ЦСКА — «Динамо», на студии, было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.

Во время интервью Орзул дважды задала вопрос Расулову про атмосферу в команде после увольнения с поста главного тренера российского специалиста Валерия Карпина, поинтересовалась, когда команда пойдёт за трофеем, а завершила беседу пожеланием вратарю беречь пятую точку.