Мария Орзул: дорогое «Динамо», чем вас так разозлил мой вопрос?

Мария Орзул: дорогое «Динамо», чем вас так разозлил мой вопрос?
Журналистка Мария Орзул прокомментировало ироничное видео пресс-службы московского «Динамо» после её беседы с вратарём команды Курбаном Расуловым. В ролике представлена импровизированная церемония ТЭФИ 2026 года, где её ведущие говорят: «В номинации «Интервью года» за вопросы в самую точку победу одерживают ведущие и эксперты студии матча ЦСКА — «Динамо».

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 13'     0:2 Маричаль – 45+4'     1:2 Мойзес – 58'     1:3 Бителло – 66'     1:4 Сергеев – 84'    
Удаления: Гонду – 17' / нет

«Дорогое «Динамо». А чем вас так разозлил мой вопрос? Всю первую половину сезона все обсуждали, что Карпин держал футболистов на строгой диете и в строгой дисциплине. Сами футболисты говорили после ухода ВГ, что атмосфера сильно поменялась.

Я болею за «Динамо» и болею за всё, что происходит внутри команды. На ЦСКА — «Динамо», на студии, было сказано огромное количество добрых слов о команде и об игре», — написала Орзул в комментарии под постом в телеграм-канале бело-голубых.

Во время интервью Орзул дважды задала вопрос Расулову про атмосферу в команде после увольнения с поста главного тренера российского специалиста Валерия Карпина, поинтересовалась, когда команда пойдёт за трофеем, а завершила беседу пожеланием вратарю беречь пятую точку.

Поражения лидеров и победа «Динамо» в дерби. Главные события 20-го тура РПЛ
Поражения лидеров и победа «Динамо» в дерби. Главные события 20-го тура РПЛ
