«Атлетико» разгромил «Тоттенхэм» в матче Лиги чемпионов с семью голами и заменой вратаря

Окончен первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором играли мадридский «Атлетико» (Испания) и «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали «матрасники». Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра матча выступил Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды).

На шестой минуте Маркос Льоренте открыл счёт в этой игре и вывел испанскую команду вперёд. На 14-й минуте Антуан Гризманн удвоил преимущество «матрасников». На 15-й минуте Хулиан Альварес забил третий мяч хозяев поля. На 22-й минуте Робен Ле Норман забил четвёртый мяч команды из Мадрида. На 26-й минуте Педро Порро отыграл один мяч. На 55-й минуте Альварес оформил дубль. На 76-й минуте Доминик Соланке забил второй гол гостей.

Ответный матч между этими командами состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

На стадии раунда плей-офф соревнования «матрасники» по сумме двух встреч победили «Брюгге» со счётом 7:4. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «шпоры» набрали 17 очков и заняли четвёртое место.