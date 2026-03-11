Скидки
Кержаков высказался о ролике сборной России, где упоминалось «дело Дзюбы и Кержакова»

Кержаков высказался о ролике сборной России, где упоминалось «дело Дзюбы и Кержакова»
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отреагировал на видеоролик, опубликованный в соцсетях национальной команды, связанный с анонсом состава коллектива Валерия Карпина на товарищеские матчи в марте. По сюжету видеоролика, главный тренер сборной России является детективом, изучающим некие материалы. В момент, когда специалист сидит с бумагами в руках, в кабинете гаснет свет и кто-то подкидывает Карпину дела нападающего Артёма Дзюбы и экс-форварда российской команды Александра Кержакова. Карпин берёт документы в руки и сдувает с них пыль.

«Впечатление, что к съёмке ролика подошли серьёзнее и качественнее, чем к некоторым играм», — написал Кержаков в своём телеграм-канале.

Дзюба — лучший бомбардир в истории сборной России. Артём забил на один гол больше, чем Александр Кержаков. В декабре 2025 года в СМИ обсуждали спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды. Поводом для обсуждения стало решение Международной федерации футбола (ФИФА), признавшей Александра Кержакова автором гола в ворота сборной Германии в 2005 году — ранее этот мяч был записан на Андрея Аршавина.

