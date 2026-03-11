Арне Слот раскритиковал работу судей после поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в ЛЧ

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот критически высказался о работе судей после поражение своих подопечных от «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании.

«Трудно однозначно судить об эпизоде с аннулированным голом — я слышал разные мнения. Даже если судья поступил правильно, до этого за руку тянули нашего защитника Вирджила ван Дейка, и арбитр не отреагировал. При этом за каждый взгляд в сторону футболистов «Галатасарая» нам назначались штрафные. Видимо, атмосфера на стадионе повлияла не только на нашу команду», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.