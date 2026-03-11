Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот раскритиковал работу судей после поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в ЛЧ

Арне Слот раскритиковал работу судей после поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот критически высказался о работе судей после поражение своих подопечных от «Галатасарая» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В качестве главного арбитра встречи выступил Хесус Хиль Мансано из Испании.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

«Трудно однозначно судить об эпизоде с аннулированным голом — я слышал разные мнения. Даже если судья поступил правильно, до этого за руку тянули нашего защитника Вирджила ван Дейка, и арбитр не отреагировал. При этом за каждый взгляд в сторону футболистов «Галатасарая» нам назначались штрафные. Видимо, атмосфера на стадионе повлияла не только на нашу команду», — приводит слова Слота пресс-служба «Ливерпуля».

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Материалы по теме
Капитан «Ливерпуля» ван Дейк высказался о поражении в матче с «Галатасараем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android