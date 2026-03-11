«За 15 лет никогда так не поступал». Тудор — о замене вратаря после 17-й минуты матча ЛЧ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Игор Тудор прокомментировал замену вратаря Антонина Кински-младшего и объяснил ситуацию с пропущенными голами из-за ошибок 22-летнего чешского футболиста в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с мадридским «Атлетико» (2:5). Напомним, два из трёх первых пропущенных мячей «шпор» были после того, как голкипер поскальзывался и терял мяч.

«За 15 лет своей карьеры я никогда так не поступал (менял вратаря так рано. — Прим. «Чемпионата»). Но это было необходимо, чтобы защитить парня, чтобы защитить всю команду. Невероятная ситуация, просто нет слов. Знаете, выбор перед игрой выпустить Кински был правильным. Конкретно в этот момент, в котором мы оказались, в ситуации Викарио, на которого оказывается нереальное давление. Кински — очень хороший вратарь. Конечно, сейчас легко говорить, что это была ошибка. Но мне так не казалось. Я сказал Антонину, что он отличный вратарь. Отличный парень. Но да, к сожалению, эти ошибки случились в в большом матче. На старте игры для нас это было слишком. Когда мы так хрупки, мы становимся слабыми. Но даже во втором тайме мы почти сделали 4:2 — Ришарлисон имел отличный момент. Но вместо этого мы получили пятый», — приводит слова Тудора Football.London.

Отметим, данный матч стал первым для чешского голкипера в Лиге чемпионов. В текущем сезоне до данной встречи он выступал за «шпор» в Кубке английской лиги, провёл две встречи, пропустил два мяча и однажды сыграл «на ноль».