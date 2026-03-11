Скидки
Игор Тудор — о ранней смене вратаря в ЛЧ при 0:3: Кински понял, почему я его заменил

Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о ситуации с быстрой заменой вратаря в выездном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (2:5). 22-летний Антонин Кински-младший был заменён на 17-й минуте после трёх пропущенных голов, два из которых состоялись в результате его ошибок.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«В раздевалке Кински извинился перед командой. И команда была вместе с ним. Как и я. После мы поговорили, я объяснил ему замену. И Кински понял, почему я его заменил», — приводит слова Тудора Football.London.

Матч с «Атлетико» стал для Кински-младшего первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов. Отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».

