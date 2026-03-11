Игор Тудор — о ранней смене вратаря в ЛЧ при 0:3: Кински понял, почему я его заменил

Главный тренер «Тоттенхэма» Игор Тудор высказался о ситуации с быстрой заменой вратаря в выездном первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским «Атлетико» (2:5). 22-летний Антонин Кински-младший был заменён на 17-й минуте после трёх пропущенных голов, два из которых состоялись в результате его ошибок.

«В раздевалке Кински извинился перед командой. И команда была вместе с ним. Как и я. После мы поговорили, я объяснил ему замену. И Кински понял, почему я его заменил», — приводит слова Тудора Football.London.

Матч с «Атлетико» стал для Кински-младшего первым за карьеру в основном турнире Лиги чемпионов. Отец чешского голкипера Антонин Кински-старший с 2004 по 2010 год провёл семь сезонов в составе раменского «Сатурна».

