«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд всех времён
Английский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл испанскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:5 и установил клубный антирекорд всех времён.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, «шпоры» впервые в истории проиграли шесть официальных матчей подряд с учетом всех турниров. Ранее лондонский клуб потерпел пять поражений подряд в рамках английской Премьер-лиги. По ходу данной серии был уволен главный тренер Томас Франк, которого и сменил хорватский специалист Игор Тудор.
Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В грядущей встрече в рамках АПЛ подопечные Тудора встретятся с «Ливерпулем» в гостях.
