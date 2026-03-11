«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд всех времён

Английский «Тоттенхэм Хотспур» проиграл испанскому «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счётом 2:5 и установил клубный антирекорд всех времён.

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «шпоры» впервые в истории проиграли шесть официальных матчей подряд с учетом всех турниров. Ранее лондонский клуб потерпел пять поражений подряд в рамках английской Премьер-лиги. По ходу данной серии был уволен главный тренер Томас Франк, которого и сменил хорватский специалист Игор Тудор.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В грядущей встрече в рамках АПЛ подопечные Тудора встретятся с «Ливерпулем» в гостях.