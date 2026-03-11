Губерниев иронично отреагировал на ролик, посвящённый эфиру Орзул с Расуловым

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на ролик московского «Динамо», обыгрывающий тему интервью вратаря команды Курбана Расулова, взятого у него тренером сборной России Николаем Писаревым и журналисткой Марией Орзул после матча 20-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:4).

«Я как Почётный Динамовец с детства за Марию Орзул!!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее данный ролик раскритиковал комментатор Константин Генич, посчитав данный пост некрасивым для 8 марта.

После 20 туров РПЛ «Динамо» набрало 27 очков и занимает седьмое место. В 21-м туре бело-голубые встретятся с «Ростовом». Этот матч состоится 14 марта и пройдёт на стадионе «Ростов Арена».

Самая крупная победа «Динамо»: