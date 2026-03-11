Скидки
Эдуард Мор: Барко не смог бы отдавать такие пасы, как с «Акроном», в Казани или Оренбурге

Эдуард Мор: Барко не смог бы отдавать такие пасы, как с «Акроном», в Казани или Оренбурге
Комментарии

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о влиянии качества футбольных полей Мир Российской Премьер-Лиги на красоту игры команд.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

«Вы думаете, Барко смог бы отдавать такие пасы, какие делал в матче против «Акрона», на нынешнем поле в Казани? Нет, не смог бы. И даже в Оренбурге не смог бы. Очень многое зависит от погодных условий. Если хочешь, чтобы были красивые передачи, нужны хорошие условия. В Барко я верю. Я не верю в хороший футбол на плохом поле. В весенней части чемпионата очень многое зависит от того, кому при каких условиях выпадет сыграть. Бывают такие поля, где и Зидан не мог бы сделать ни одного паса», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В домашней игре 20-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отдал две результативные передачи.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

