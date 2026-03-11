Эдуард Мор: Барко не смог бы отдавать такие пасы, как с «Акроном», в Казани или Оренбурге

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор высказался о влиянии качества футбольных полей Мир Российской Премьер-Лиги на красоту игры команд.

«Вы думаете, Барко смог бы отдавать такие пасы, какие делал в матче против «Акрона», на нынешнем поле в Казани? Нет, не смог бы. И даже в Оренбурге не смог бы. Очень многое зависит от погодных условий. Если хочешь, чтобы были красивые передачи, нужны хорошие условия. В Барко я верю. Я не верю в хороший футбол на плохом поле. В весенней части чемпионата очень многое зависит от того, кому при каких условиях выпадет сыграть. Бывают такие поля, где и Зидан не мог бы сделать ни одного паса», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

В домашней игре 20-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном» аргентинский полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко отдал две результативные передачи.

