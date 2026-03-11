Тренер «Барселоны» Флик прокомментировал исход первого матча 1/8 финала ЛЧ с «Ньюкаслом»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «Ньюкасл Юнайтед». Игра завершилась со счётом 1:1.

«Мы сыграли не лучшим образом: часто теряли мяч и не реализовывали моменты. У соперника много быстрых игроков, при этом защитой я доволен. Встреча была интенсивной. Хотя перед этим был большой перерыв, у нас в календаре было много матчей, и мы постепенно восстановим запас сил. Мы допускали много ошибок, часто фолили и теряли мяч. Нужно восстановиться: в воскресенье новый матч, есть время на отдых и подготовку. Такой уровень соревнований требует адаптации», — приводит слова Флика Marca.

Ответная игра между «Барселоной» «Ньюкасл Юнайтед» состоится 18 марта в Испании.