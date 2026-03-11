Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор чудесного спасения «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

Видеообзор чудесного спасения «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»
Комментарии

В ночь с 10 на 11 марта мск на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасле завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселоной». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Каталонцам удалось уйти от поражения лишь на 90+6-й минуте игры благодаря точном удару с 11-метровой отметки в исполнении 18-летнего полузащитника Ламина Ямаля.

Ответная игра состоится на поле арены «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне 18 марта, её начало запланировано на 20:45 мск.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Барселона» ушла от поражения в матче ЛЧ с «Ньюкаслом» благодаря голу на 90+6-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android