Видеообзор чудесного спасения «Барселоны» в концовке матча Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

В ночь с 10 на 11 марта мск на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк» в английском Ньюкасле завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ньюкасл Юнайтед» и «Барселоной». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Каталонцам удалось уйти от поражения лишь на 90+6-й минуте игры благодаря точном удару с 11-метровой отметки в исполнении 18-летнего полузащитника Ламина Ямаля.

Ответная игра состоится на поле арены «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне 18 марта, её начало запланировано на 20:45 мск.