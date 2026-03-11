Видеообзор сенсационной победы «Галатасарая» над «Ливерпулем» в первом матче ЛЧ
«Галатасарай» обыграл с «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'
Единственный мяч в данной встрече забил полузащитник Марио Лемина, поразив ворота с передачи форварда Виктора Осимхена. Кроме того, гол защитника мерсисайдцев Ибраима Конате на 70-й минуте был отменён после просмотра VAR. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Победители футбольных турниров-2025:
