Видеообзор сенсационной победы «Галатасарая» над «Ливерпулем» в первом матче ЛЧ

«Галатасарай» обыграл с «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в данной встрече забил полузащитник Марио Лемина, поразив ворота с передачи форварда Виктора Осимхена. Кроме того, гол защитника мерсисайдцев Ибраима Конате на 70-й минуте был отменён после просмотра VAR. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

