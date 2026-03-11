Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галатасарай — Ливерпуль, видеообзор первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, счёт 1:0, видео гола Лемины 10 марта 2026

Видеообзор сенсационной победы «Галатасарая» над «Ливерпулем» в первом матче ЛЧ
Комментарии

«Галатасарай» обыграл с «Ливерпуль» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. Встреча прошла на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле и завершилась со счётом 1:0.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

Единственный мяч в данной встрече забил полузащитник Марио Лемина, поразив ворота с передачи форварда Виктора Осимхена. Кроме того, гол защитника мерсисайдцев Ибраима Конате на 70-й минуте был отменён после просмотра VAR. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Материалы по теме
Арне Слот раскритиковал работу судей после поражении «Ливерпуля» от «Галатасарая» в ЛЧ

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android