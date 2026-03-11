Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетико» установил клубный рекорд ЛЧ всех времён, повторив достижение «Барселоны»

«Атлетико» установил клубный рекорд ЛЧ всех времён, повторив достижение «Барселоны»
Комментарии

Испанский «Атлетико» разгромил английский «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:2 и установил клубный рекорд в главном еврокубковом турнире всех времён.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

Как сообщает статистический портал Opta Sport, «матрасники» забили четыре гола в первом тайме матча Лиги чемпионов впервые в своей истории. При этом, красно-белые стали лишь второй испанской командой, добившейся этого в матче плей-офф главного еврокубка, после «Барселоны». Сине-гранатовым удалось это дважды в 2009 году (с «Лионом» — 5:2 в 1/8 финала и с «Баварией» — 4:0 в 1/4 финала).

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» установил клубный антирекорд всех времён
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android