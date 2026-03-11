«Атлетико» установил клубный рекорд ЛЧ всех времён, повторив достижение «Барселоны»
Испанский «Атлетико» разгромил английский «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА со счётом 5:2 и установил клубный рекорд в главном еврокубковом турнире всех времён.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
Как сообщает статистический портал Opta Sport, «матрасники» забили четыре гола в первом тайме матча Лиги чемпионов впервые в своей истории. При этом, красно-белые стали лишь второй испанской командой, добившейся этого в матче плей-офф главного еврокубка, после «Барселоны». Сине-гранатовым удалось это дважды в 2009 году (с «Лионом» — 5:2 в 1/8 финала и с «Баварией» — 4:0 в 1/4 финала).
Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
