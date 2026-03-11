«Победа могла быть более убедительной». Симеоне — о разгроме «Тоттенхэма» в матче ЛЧ

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал разгромную победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с лондонским «Тоттенхэмом» (5:2).

«События складывались в нашу пользу, и мы этим воспользовались. В первом тайме могли быть более решительными, в эпизоде с их голом наша оборона могла сработать лучше. Во второй половине матча Облак предотвратил опасную возможность сократить разрыв в счёте, а позже Хулиан Альварес забил пятый. Это важная победа над серьёзным соперником из Англии. В ответной встрече придётся тяжело — как и в любом выездном матче в еврокубках. В целом команда провела хороший поединок и с самого начала создавала моменты. Но победа могла бы быть ещё более убедительной», — приводит слова Симеоне Marca.

Ответный матч состоится в среду, 18 марта. Команды сыграют на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.