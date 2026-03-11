«Не знаю, останусь ли в «Атлетико». Альварес раскрыл подробности о своём будущем

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес признался, что пока не может сказать, останется ли в клубе на следующий сезон. Ранее сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны лондонского «Арсенала» и французского «ПСЖ». Кроме того, зимой интерес к футболисту проявляла «Барселона».

«Я не знаю, останусь ли в «Атлетико» на следующий сезон. Может быть, да, может быть, нет. Мне нечего сообщить, кроме того, что сейчас я полностью счастлив. В соцсетях много о чём пишут и спорят, но эти слухи для меня ничего не значат», — приводит слова Альвареса инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

В нынешнем сезоне 26-летний Альварес принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.