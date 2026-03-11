Скидки
Ламин Ямаль установил исторический рекорд «Барселоны» в Лиге чемпионов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль вошёл в историю клуба, забив самый поздний пенальти в еврокубках. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Ньюкаслом» (1:1) 18-летний испанец хладнокровно реализовал 11-метровый, назначенный за снос Маликом Тиавом Дани Ольмо.

В момент гола Ламина Ямаля на табло было зафиксировано время 95:50 – это самый поздний мяч «Барселоны» с пенальти за всю историю выступлений в Лиге чемпионов.

Второй матч между каталонским клубом и «Ньюкаслом» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне.

