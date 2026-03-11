Скидки
При Диего Симеоне «Атлетико» ни разу не проигрывал дома в плей-офф ЛЧ

При Диего Симеоне «Атлетико» ни разу не проигрывал дома в плей-офф ЛЧ
Комментарии

Под руководством Диего Симеоне мадридский «Атлетико» ни разу не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов дома. Об этом сообщает Opta.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

По информации источника, на своём бывшем стадионе «Висенте Кальдерон» «матрасники» добились семи побед и четырёх ничьих, а на своей нынешней домашней арене «Сивитас Метрополитано» зафиксировано шесть побед и два ничейных результата.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 мадридский «Атлетико» (Испания) обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали «матрасники». Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

