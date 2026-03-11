При Диего Симеоне «Атлетико» ни разу не проигрывал дома в плей-офф ЛЧ
Поделиться
Под руководством Диего Симеоне мадридский «Атлетико» ни разу не проигрывал в плей-офф Лиги чемпионов дома. Об этом сообщает Opta.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
По информации источника, на своём бывшем стадионе «Висенте Кальдерон» «матрасники» добились семи побед и четырёх ничьих, а на своей нынешней домашней арене «Сивитас Метрополитано» зафиксировано шесть побед и два ничейных результата.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 мадридский «Атлетико» (Испания) обыграл «Тоттенхэм Хотспур» (Англия). Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали «матрасники». Встреча состоялась на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
08:30
-
08:15
-
07:37
-
07:32
-
07:21
-
07:07
-
06:54
-
04:45
-
04:35
-
04:09
-
03:52
-
03:29
-
03:12
-
03:12
-
02:59
-
02:29
-
02:28
-
02:18
-
01:53
-
01:45
-
00:59
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:20
-
00:18
-
00:11