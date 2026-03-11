Видеообзор разгромной победы «Баварии» над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Поделиться
«Аталанта» с разгромом проиграла дома «Баварии» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Победу одержали гости со счётом 6:1.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12' 0:2 Олисе – 22' 0:3 Гнабри – 25' 0:4 Джексон – 52' 0:5 Олисе – 64' 0:6 Мусиала – 67' 1:6 Пашалич – 90+3'
В составе победителей голы записали на свой счёт Йосип Станишич, Майкл Олисе (2), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала.
В составе хозяев единственный мяч забил Марио Пашалич.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.
Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
Комментарии
- 11 марта 2026
-
08:30
-
08:15
-
07:37
-
07:32
-
07:21
-
07:07
-
06:54
-
04:45
-
04:35
-
04:09
-
03:52
-
03:29
-
03:12
-
03:12
-
02:59
-
02:29
-
02:28
-
02:18
-
01:53
-
01:45
-
00:59
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:20
-
00:18
-
00:11