Видеообзор разгромной победы «Баварии» над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Аталанта» с разгромом проиграла дома «Баварии» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на стадионе «Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Победу одержали гости со счётом 6:1.

В составе победителей голы записали на свой счёт Йосип Станишич, Майкл Олисе (2), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала.

В составе хозяев единственный мяч забил Марио Пашалич.

Права на трансляции Лиги чемпионов в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».