«Сюрпризов не было». Тренер «Баварии» Компани — о матче с «Аталантой» в ЛЧ
Поделиться
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Аталантой» (6:1).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12' 0:2 Олисе – 22' 0:3 Гнабри – 25' 0:4 Джексон – 52' 0:5 Олисе – 64' 0:6 Мусиала – 67' 1:6 Пашалич – 90+3'
«Впереди ещё ответный матч, так что нам нужно сохранять концентрацию. Ключевым сегодня было найти правильный подход к игре. Наша игра один в один имела очень важное тактическое значение, а высокий прессинг очень нам помог. Мы уже не в первый раз встречаемся с такой командой, как «Аталанта», которая любит атаковать, так что сюрпризов не было», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.
Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
08:30
-
08:15
-
07:37
-
07:32
-
07:21
-
07:07
-
06:54
-
04:45
-
04:35
-
04:09
-
03:52
-
03:29
-
03:12
-
03:12
-
02:59
-
02:29
-
02:28
-
02:18
-
01:53
-
01:45
-
00:59
-
00:59
-
00:55
-
00:55
-
00:53
-
00:44
-
00:38
-
00:33
-
00:31
-
00:27
-
00:23
-
00:21
-
00:20
-
00:18
-
00:11