«Сюрпризов не было». Тренер «Баварии» Компани — о матче с «Аталантой» в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Аталантой» (6:1).

«Впереди ещё ответный матч, так что нам нужно сохранять концентрацию. Ключевым сегодня было найти правильный подход к игре. Наша игра один в один имела очень важное тактическое значение, а высокий прессинг очень нам помог. Мы уже не в первый раз встречаемся с такой командой, как «Аталанта», которая любит атаковать, так что сюрпризов не было», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».