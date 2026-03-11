Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сюрпризов не было». Тренер «Баварии» Компани — о матче с «Аталантой» в ЛЧ

«Сюрпризов не было». Тренер «Баварии» Компани — о матче с «Аталантой» в ЛЧ
Комментарии

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Аталантой» (6:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

«Впереди ещё ответный матч, так что нам нужно сохранять концентрацию. Ключевым сегодня было найти правильный подход к игре. Наша игра один в один имела очень важное тактическое значение, а высокий прессинг очень нам помог. Мы уже не в первый раз встречаемся с такой командой, как «Аталанта», которая любит атаковать, так что сюрпризов не было», — приводит слова Компани официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Материалы по теме
Видео
Видеообзор разгромной победы «Баварии» над «Аталантой» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android