Главная Футбол Новости

Тренер «Аталанты» Палладино: нужно быстро перестроиться и сосредоточиться на чемпионате

Тренер «Аталанты» Палладино: нужно быстро перестроиться и сосредоточиться на чемпионате
Комментарии

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:6).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

«Мы гордимся тем путём, который уже прошли. Конечно, мы разочарованы результатом, потому что это не то, чего мы хотели. «Бавария» — очень сильная команда, и сегодня нам пришлось провести трудный матч против топового соперника. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что сегодня они были лучшими на стадионе. Теперь нам нужно быстро перестроиться и сосредоточиться на чемпионате», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Комментарии
Новости. Футбол
