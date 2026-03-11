Тренер «Аталанты» Палладино: нужно быстро перестроиться и сосредоточиться на чемпионате

Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Баварией» (1:6).

«Мы гордимся тем путём, который уже прошли. Конечно, мы разочарованы результатом, потому что это не то, чего мы хотели. «Бавария» — очень сильная команда, и сегодня нам пришлось провести трудный матч против топового соперника. Также хочу поблагодарить наших болельщиков, потому что сегодня они были лучшими на стадионе. Теперь нам нужно быстро перестроиться и сосредоточиться на чемпионате», — приводит слова Палладино официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».