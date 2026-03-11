Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как мы играли, впечатляло». Капитан «Баварии» Киммих — о матче с «Аталантой» в ЛЧ

«Как мы играли, впечатляло». Капитан «Баварии» Киммих — о матче с «Аталантой» в ЛЧ
Комментарии

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Аталантой» (6:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12'     0:2 Олисе – 22'     0:3 Гнабри – 25'     0:4 Джексон – 52'     0:5 Олисе – 64'     0:6 Мусиала – 67'     1:6 Пашалич – 90+3'    

«Нам потребовалось около пяти минут, чтобы по-настоящему войти в игру. После этого мы начали создавать один опасный момент за другим. Сегодня мы провели очень сильный матч. То, как мы играли, впечатляло. Мы знали, что можем серьёзно досадить сопернику. Также понимали, что атмосфера здесь будет отличной. Никогда не сталкивался с тем, чтобы команда проигрывала 1:6, а болельщики после этого всё равно так гнали своих вперёд. Это впечатляет. И многое говорит о болельщиках и атмосфере на этом стадионе», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».

Материалы по теме
«Сюрпризов не было». Тренер «Баварии» Компани — о матче с «Аталантой» в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android