«Как мы играли, впечатляло». Капитан «Баварии» Киммих — о матче с «Аталантой» в ЛЧ

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 с «Аталантой» (6:1).

«Нам потребовалось около пяти минут, чтобы по-настоящему войти в игру. После этого мы начали создавать один опасный момент за другим. Сегодня мы провели очень сильный матч. То, как мы играли, впечатляло. Мы знали, что можем серьёзно досадить сопернику. Также понимали, что атмосфера здесь будет отличной. Никогда не сталкивался с тем, чтобы команда проигрывала 1:6, а болельщики после этого всё равно так гнали своих вперёд. Это впечатляет. И многое говорит о болельщиках и атмосфере на этом стадионе», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Второй матч между «Баварией» и «Аталантой» состоится 18 марта. Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен».