Футбол

Игрок «Динамо» Сергеев — о частых просмотрах VAR: динамика игры теряется

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказал мнение о влиянии частых VAR-просмотров на игру.

— Тебе как футболисту каково, когда очень много внимания уделяется судьям и VAR?
— Динамика игры теряется. Много пауз и остановок. Всё равно все ошибаются — футболисты и судьи. Это надо принимать как есть.

— VAR сделал футбол лучше?
— Тяжело ответить. Какие-то моменты в пользу, — сказал Сергеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

19-й и 20-й туры Мир Российской Премьер-Лиги, открывшие весеннюю часть сезона-2025/2026, были отмечены непривычно большим количеством VAR-вмешательств в ход матчей.

