Игрок «Ахмата» Мелкадзе оценил шансы команды на попадание в топ-6 по итогам сезона

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о перспективах команды в текущем сезоне-2025/2026.

— Может ли «Ахмат» побороться за попадание в топ-6 команд по итогам сезона?

— В топ-6? Не знаю. Но я думаю, за семёрочку можно зацепиться, — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ахмат» набрал 26 очков в 20 матчах и занимает в турнирной таблице Мир РПЛ девятое место. Отставание бело-зелёных от седьмого места составляет одно очко, от шестого места — девять очков. В двух сыгранных весенних турах чемпионата грозненцы набрали четыре очка в матчах с московскими ЦСКА и «Локомотивом».

