Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Мелкадзе оценил шансы команды на попадание в топ-6 по итогам сезона

Игрок «Ахмата» Мелкадзе оценил шансы команды на попадание в топ-6 по итогам сезона
Комментарии

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о перспективах команды в текущем сезоне-2025/2026.

— Может ли «Ахмат» побороться за попадание в топ-6 команд по итогам сезона?
— В топ-6? Не знаю. Но я думаю, за семёрочку можно зацепиться, — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Ахмат» набрал 26 очков в 20 матчах и занимает в турнирной таблице Мир РПЛ девятое место. Отставание бело-зелёных от седьмого места составляет одно очко, от шестого места — девять очков. В двух сыгранных весенних турах чемпионата грозненцы набрали четыре очка в матчах с московскими ЦСКА и «Локомотивом».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом», отыгравшись с 0:2 в 20-м туре РПЛ

Видео: Кто лучший тренер первой части сезона РПЛ? Отвечает Писарев

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android