Главная Футбол Новости

Расписание матчей плей-офф Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 на 11 марта

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 11 марта
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоятся четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 11 марта (время московское):

20:45. «Байер» – «Арсенал»;
23:00. «ПСЖ» – «Челси»;
23:00. «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»;
23:00. «Будё-Глимт» – «Спортинг».

Ответные матчи состоятся во вторник, 17 марта.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2025/2026
