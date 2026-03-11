Расписание матчей Лиги чемпионов — 2025/2026 по футболу на 11 марта

Сегодня, 11 марта, состоятся четыре первых матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 11 марта (время московское):

20:45. «Байер» – «Арсенал»;

23:00. «ПСЖ» – «Челси»;

23:00. «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»;

23:00. «Будё-Глимт» – «Спортинг».

Ответные матчи состоятся во вторник, 17 марта.

Финал нынешнего розыгрыша турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года. Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является «ПСЖ». В прошлогоднем финале парижане обыграли «Интер».