«Реал» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Реал Мадрид – Манчестер Сити: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 начнётся в 23:00 мск

Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Второй матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 17 марта. Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.

На стадии раунда плей-офф соревнования «сливочные» по сумме двух встреч победили «Бенфику» со счётом 3:1. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «горожане» набрали 16 очков и заняли восьмое место.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
