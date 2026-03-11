«Счастье было так…» Денис Казанский — о матче «Ньюкасла» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Российский комментатор Денис Казанский высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» (1:1).

«Счастье было так… Да куда там.

«Ньюкасл» собрал всю возможную энергию — воды, земли, воздуха, трибун, голосов — и превратил её в свой футбол. Никакого варианта играть с «Барселоной» в тактический футбол у него точно не было. Да и быть не могло. Команды из разных субстанций сделаны. «Барса» — из эстетики живописи. «Ньюкасл» — из удара топора. И они вышли с каким-то остервенением — единственно возможным для себя настроением. В этом и было их умение. «Ньюкасл» заставил «Барсу» бить по мячу, а не играть с ним. И закатили такой — чисто ньюкасловский. Чтобы в нос вратарю — и мяч сквозь него… А потом — такое… Чисто барселонское убийство. На-те!

Я не сильно верил в шансы «Ньюкасла» там, в Испании. Даже при минимальной победе. «Барса», как мне представлялось, за первые 10 минут на своей территории способна убрать разницу и чуть позже задушить интригу. Но вот этот пенальти… На Испанию такой энергии уже не собрать», — написал Казанский в телеграм-канале.