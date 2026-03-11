«Реал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Реала» и «Манчестер Сити» друг с другом:

Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур, 10 декабря 2025 года, «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 1:2;

Лига чемпионов, стыковые матчи, 2-й матч, 19 февраля 2025 года, «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:1;

Лига чемпионов, стыковые матчи, 1-й матч, 11 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 2:3;

Лига чемпионов, 1/4 финала, 2-й матч, 17 апреля 2024 года, «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 1:1 (3:4 пен.);

Лига чемпионов, 1/4 финала, 1-й матч, 9 апреля 2024 года, «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:3.

