Главная Футбол Новости

Реал — Манчестер Сити: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед очной встречей в Лиге чемпионов

«Реал» — «Манчестер Сити»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» (Испания) и «Манчестер Сити» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Маурицио Мариани из Италии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Последние пять матчей «Реала» и «Манчестер Сити» друг с другом:

Лига чемпионов, общий этап, 6-й тур, 10 декабря 2025 года, «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 1:2;
Лига чемпионов, стыковые матчи, 2-й матч, 19 февраля 2025 года, «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:1;
Лига чемпионов, стыковые матчи, 1-й матч, 11 февраля 2025 года, «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 2:3;
Лига чемпионов, 1/4 финала, 2-й матч, 17 апреля 2024 года, «Манчестер Сити» — «Реал» Мадрид — 1:1 (3:4 пен.);
Лига чемпионов, 1/4 финала, 1-й матч, 9 апреля 2024 года, «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» — 3:3.

С историей личных встреч «Реала» и «Манчестер Сити» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
