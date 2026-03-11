Тренер «Галатасарая» Бурук прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:0).

«Счёт идентичен тому, что был в прошлом матче. Но игра была другой. «Ливерпуль» — великий клуб, у него много классных футболистов. Но мы сделали то, что и должны были здесь сделать. Мы победили. Но ещё ничего не кончено. Впереди очередной сложный матч на поле соперника.

Играть против таких команд, как «Ливерпуль», всегда непросто. Понимаешь, что соперник может наказать тебя за любую ошибку. Теперь сосредоточимся на следующей большой проверке для нашей команды. Всегда верю в своих игроков», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

В матче общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0 в сентябре 2025 года.