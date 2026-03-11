Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Галатасарая» Бурук прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Ливерпулем»

Тренер «Галатасарая» Бурук прокомментировал победу в матче ЛЧ с «Ливерпулем»
Комментарии

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук высказался о победе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» (1:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

«Счёт идентичен тому, что был в прошлом матче. Но игра была другой. «Ливерпуль» — великий клуб, у него много классных футболистов. Но мы сделали то, что и должны были здесь сделать. Мы победили. Но ещё ничего не кончено. Впереди очередной сложный матч на поле соперника.

Играть против таких команд, как «Ливерпуль», всегда непросто. Понимаешь, что соперник может наказать тебя за любую ошибку. Теперь сосредоточимся на следующей большой проверке для нашей команды. Всегда верю в своих игроков», — приводит слова Бурука официальный сайт УЕФА.

В матче общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0 в сентябре 2025 года.

Материалы по теме
«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло. Видео
«Ливерпуль» снова уступил «Галатасараю» в ЛЧ! И это команде Слота ещё повезло. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android