«Футбол временами бывает очень жесток». Елагин — о матче «Ньюкасла» с «Барселоной»

«Футбол временами бывает очень жесток». Елагин — о матче «Ньюкасла» с «Барселоной»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

«Чисто по-человечески жаль всех, кто болеет за «Ньюкасл». Сегодня днём мы обсуждали этот предстоящий матч с «Барсой» с Денисом Алхазовым, который, забегая вперёд скажу, великолепно отработал на комментаторской позиции. Так вот, мы сошлись на том, что у «Ньюкасла» есть только один шанс устоять перед каталонцами – темп, темп, темп, плюс сумасшедший прессинг гостей с попыткой максимально использовать огрехи любимого построения Флика – высокую оборону.

Сумасшедший матч, где хозяева отдали всё без остатка, но справедливости ради надо сказать, что «Барса» смотрелась солиднее хозяев. «Сороки» играли с надрывом, буквально на «разрыв аорты». Это внушает большое уважение. Но, согласитесь, «Барса», по ощущениям, имела немалый «запас в закромах».

На «Камп Ноу» может быть всякое. Футбол есть футбол. Однако «Барселона» – однозначно фаворит предстоящего поединка. «Ньюкаслу» нужно прыгнуть выше головы, чтобы пройти такого соперника. С другой стороны, «Интер» же прошёл, хотя считался аутсайдером в паре с «Барсой» в прошлом сезоне.

В любом случае – шикарный матч был на «Сент-Джеймс Парк» — кто бы за кого не болел. Мне, конечно, было страшно обидно за команду Эдди Хау. Однако футбол временами бывает очень жесток, но справедлив…» — написал Елагин в телеграм-канале.

