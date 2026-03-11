Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСЖ — Челси: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед очной встречей в Лиге чемпионов

«ПСЖ» — «Челси»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
Комментарии

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Челси» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
11 марта 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей «ПСЖ» и «Челси» друг с другом:

Клубный чемпионат мира, финал, 13 июля 2025 года, «Челси» — «ПСЖ» — 3:0;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 9 марта 2016 года, «Челси» — «ПСЖ» — 1:2;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 16 февраля 2016 года, «ПСЖ» — «Челси» 2:1;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 11 марта 2015 года, «Челси» — «ПСЖ» — 2:2;
Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 17 февраля 2015 года, «ПСЖ» — «Челси» — 1:1.

С историей личных встреч «ПСЖ» и «Челси» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА
Турнирная сетка Лиги чемпионов УЕФА
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
Топ-матчи среды: «Реал» — «Манчестер Сити», «Флорида» — «Детройт», НБА и волейбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android