«ПСЖ» — «Челси»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 11 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Челси» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра встречи выступит Алехандро Эрнандес из Испании. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «ПСЖ» и «Челси» друг с другом:

Клубный чемпионат мира, финал, 13 июля 2025 года, «Челси» — «ПСЖ» — 3:0;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 9 марта 2016 года, «Челси» — «ПСЖ» — 1:2;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 16 февраля 2016 года, «ПСЖ» — «Челси» 2:1;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 2-й матч, 11 марта 2015 года, «Челси» — «ПСЖ» — 2:2;

Лига чемпионов, 1/8 финала, 1-й матч, 17 февраля 2015 года, «ПСЖ» — «Челси» — 1:1.

