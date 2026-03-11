Скидки
Футбол

Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о ничьей с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о ничьей с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Комментарии

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

«Было трудно принять итог: последний удар в игре. Я считал, что мы играли очень хорошо. В целом мы сдерживали. Шансов было немного — возможно, что момент Харви [Барнса] был первой реальной возможностью во втором тайме. Но мы считаем, что сделали достаточно.

Мы должны [верить]. Ясно, что игра будет совершенно иной, при других обстоятельствах. Но этим вечером мы показали, что способны поставить в тупик. Нам надо отправиться туда и постараться сделать то же самое», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.

