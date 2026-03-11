Тренер «Ньюкасла» Хау высказался о ничьей с «Барселоной» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Главный тренер английского «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау прокомментировал ничейный результат в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (1:1).

«Было трудно принять итог: последний удар в игре. Я считал, что мы играли очень хорошо. В целом мы сдерживали. Шансов было немного — возможно, что момент Харви [Барнса] был первой реальной возможностью во втором тайме. Но мы считаем, что сделали достаточно.

Мы должны [верить]. Ясно, что игра будет совершенно иной, при других обстоятельствах. Но этим вечером мы показали, что способны поставить в тупик. Нам надо отправиться туда и постараться сделать то же самое», — приводит слова Хау официальный сайт УЕФА.