«Тоттенхэм» — в игре!» Казанский — об ответной встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Российский комментатор Денис Казанский высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Атлетико» Мадрид. Встреча состоится 18 марта. В первой игре «Атлетико» дома победил со счётом 5:2.

«Пойду путём парадокса. В другой паре. «Тоттенхэм» — в игре! Несмотря на катастрофу в Мадриде. Эта команда точно способна на мистическое. Рацио в ответке тут никак не найти. Всё проиграно.

Однако -3 — это даже не холодно. Понятно, что в «Тоттенхэме» сейчас все сломанные-переломанные. Тудор тоже пока мимо. В туре следующий — «Ливерпуль». «Энфилд». Смертный приговор. Как и многие, уверен: даже бровью не поведу, когда услышу: «Тудор today out» (сегодня на выход. — Прим. «Чемпионата»). И вот тут — «Атлетико». Дома. Игра, которая развернёт сезон.

Вот там, в этом матче, и будет весь их сезон. Выиграют — даже если не пройдут дальше — и вот увидите: останутся. Проиграют, как сегодня… «Тоттенхэм» ждёт удивительное приключение. В Чемпионшипе», — написал Казанский в телеграм-канале.