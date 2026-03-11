Скидки
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» — в игре!» Казанский — об ответной встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов

«Тоттенхэм» — в игре!» Казанский — об ответной встрече с «Атлетико» в Лиге чемпионов
Комментарии

Российский комментатор Денис Казанский высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» — «Атлетико» Мадрид. Встреча состоится 18 марта. В первой игре «Атлетико» дома победил со счётом 5:2.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
«Пойду путём парадокса. В другой паре. «Тоттенхэм» — в игре! Несмотря на катастрофу в Мадриде. Эта команда точно способна на мистическое. Рацио в ответке тут никак не найти. Всё проиграно.

Однако -3 — это даже не холодно. Понятно, что в «Тоттенхэме» сейчас все сломанные-переломанные. Тудор тоже пока мимо. В туре следующий — «Ливерпуль». «Энфилд». Смертный приговор. Как и многие, уверен: даже бровью не поведу, когда услышу: «Тудор today out» (сегодня на выход. — Прим. «Чемпионата»). И вот тут — «Атлетико». Дома. Игра, которая развернёт сезон.

Вот там, в этом матче, и будет весь их сезон. Выиграют — даже если не пройдут дальше — и вот увидите: останутся. Проиграют, как сегодня… «Тоттенхэм» ждёт удивительное приключение. В Чемпионшипе», — написал Казанский в телеграм-канале.

