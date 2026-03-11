Солтмурад Бакаев: «Оренбург» должен был быть в Первой лиге, а они обыграли «Зенит»

Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о разнице между Мир Российской Премьер-Лигой и Лигой Pari (Первой лигой).

«Между РПЛ и Первой лигой есть отличия. Мне чуть попроще даётся. Но при этом и моя роль в команде чуть другая. Наверное, от этого мне проще играется. Я играю от своих сильных сторон. Дриблинг, что для меня очень важно. Понятное дело, что РПЛ сильнее, чем Первая лига. Но при этом если мы посмотрим на «Оренбург»: они должны были быть в Первой лиге, а обыграли «Зенит». Команду они собирали под ФНЛ.

Та же «Балтика» поднялась — какой результат. Да, разница есть, но не могу сказать, что она колоссальная. Есть отличные примеры команд, которые поднимались из ФНЛ и закреплялись. Тот же «Акрон», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.