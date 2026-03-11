Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Солтмурад Бакаев: «Оренбург» должен был быть в Первой лиге, а они обыграли «Зенит»

Солтмурад Бакаев: «Оренбург» должен был быть в Первой лиге, а они обыграли «Зенит»
Комментарии

Футболист «Родины» Солтмурад Бакаев высказался о разнице между Мир Российской Премьер-Лигой и Лигой Pari (Первой лигой).

«Между РПЛ и Первой лигой есть отличия. Мне чуть попроще даётся. Но при этом и моя роль в команде чуть другая. Наверное, от этого мне проще играется. Я играю от своих сильных сторон. Дриблинг, что для меня очень важно. Понятное дело, что РПЛ сильнее, чем Первая лига. Но при этом если мы посмотрим на «Оренбург»: они должны были быть в Первой лиге, а обыграли «Зенит». Команду они собирали под ФНЛ.

Та же «Балтика» поднялась — какой результат. Да, разница есть, но не могу сказать, что она колоссальная. Есть отличные примеры команд, которые поднимались из ФНЛ и закреплялись. Тот же «Акрон», — сказал Бакаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Барко, Бителло, талант «Акрона» или новичок «Крыльев». Кто лучший в 20-м туре РПЛ?
Барко, Бителло, талант «Акрона» или новичок «Крыльев». Кто лучший в 20-м туре РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android