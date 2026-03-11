Инфантино: Трамп подтвердил, что Иран, безусловно, может принять участие в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о встрече с главой США Дональдом Трампом.

«Сегодня вечером я встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Дж. Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу ФИФА, а также растущее предвкушение старта турнира, до которого осталось всего 93 дня.

Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране и тот факт, что иранская сборная квалифицировалась для участия в чемпионате мира ФИФА 2026 года. В ходе беседы президент Трамп вновь подтвердил, что иранская команда, безусловно, может принять участие в турнире в Соединённых Штатах.

Сейчас, как никогда ранее, нам всем необходимо такое событие, как чемпионат мира ФИФА, способное объединить людей. Я искренне благодарю президента Соёдиненных Штатов за его поддержку — это ещё раз доказывает, что футбол объединяет мир», — приводит слова Инфантино ФИФА в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.