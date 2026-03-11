Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Инфантино: Трамп подтвердил, что Иран, безусловно, может принять участие в ЧМ-2026

Инфантино: Трамп подтвердил, что Иран, безусловно, может принять участие в ЧМ-2026
Комментарии

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о встрече с главой США Дональдом Трампом.

«Сегодня вечером я встретился с президентом Соединённых Штатов Дональдом Дж. Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу ФИФА, а также растущее предвкушение старта турнира, до которого осталось всего 93 дня.

Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране и тот факт, что иранская сборная квалифицировалась для участия в чемпионате мира ФИФА 2026 года. В ходе беседы президент Трамп вновь подтвердил, что иранская команда, безусловно, может принять участие в турнире в Соединённых Штатах.

Сейчас, как никогда ранее, нам всем необходимо такое событие, как чемпионат мира ФИФА, способное объединить людей. Я искренне благодарю президента Соёдиненных Штатов за его поддержку — это ещё раз доказывает, что футбол объединяет мир», — приводит слова Инфантино ФИФА в социальной сети Х.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android