«Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ». Елагин — о «Тоттенхэме»

Российский комментатор Александр Елагин высказался о поражении английского «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (2:5).

«У «Тоттенхэма» осталась только одна задача на сезон — не потерять Премьер-лигу. Команда — в шоке. Это видно. Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ. Без «шпор» АПЛ осиротеет...» — написал Елагин в телеграм-канале.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в 11 матчах Премьер-лиги в 2026 году, четыре раза сыграв вничью.