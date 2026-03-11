«Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ». Елагин — о «Тоттенхэме»
Поделиться
Российский комментатор Александр Елагин высказался о поражении английского «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (2:5).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6' 2:0 Гризманн – 14' 3:0 Альварес – 15' 4:0 Ле Норман – 22' 4:1 Порро – 26' 5:1 Альварес – 55' 5:2 Соланке – 76'
«У «Тоттенхэма» осталась только одна задача на сезон — не потерять Премьер-лигу. Команда — в шоке. Это видно. Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ. Без «шпор» АПЛ осиротеет...» — написал Елагин в телеграм-канале.
«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в 11 матчах Премьер-лиги в 2026 году, четыре раза сыграв вничью.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 марта 2026
-
13:08
-
13:05
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:35
-
12:32
-
12:30
-
12:26
-
12:20
-
12:00
-
11:56
-
11:50
-
11:49
-
11:42
-
11:37
-
11:31
-
11:30
-
11:26
-
11:23
-
11:15
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:48
-
10:40
-
10:27
-
10:24
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
09:57