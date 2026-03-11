Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ». Елагин — о «Тоттенхэме»

«Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ». Елагин — о «Тоттенхэме»
Комментарии

Российский комментатор Александр Елагин высказался о поражении английского «Тоттенхэм Хотспур» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским «Атлетико» Мадрид (2:5).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
5 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
1:0 М. Льоренте – 6'     2:0 Гризманн – 14'     3:0 Альварес – 15'     4:0 Ле Норман – 22'     4:1 Порро – 26'     5:1 Альварес – 55'     5:2 Соланке – 76'    

«У «Тоттенхэма» осталась только одна задача на сезон — не потерять Премьер-лигу. Команда — в шоке. Это видно. Забыть о Лиге чемпионов и спасаться в АПЛ. Без «шпор» АПЛ осиротеет...» — написал Елагин в телеграм-канале.

«Тоттенхэм» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 29 очков за 29 матчей. «Тоттенхэм» не одержал ни одной победы в 11 матчах Премьер-лиги в 2026 году, четыре раза сыграв вничью.

Материалы по теме
«Атлетико» забил пять «Тоттенхэму», «Бавария» — ещё больше. Вечер унижений в ЛЧ. Видео
«Атлетико» забил пять «Тоттенхэму», «Бавария» — ещё больше. Вечер унижений в ЛЧ. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android