Осимхен выступил с эмоциональным заявлением после победы «Галатасарая» над «Ливерпулем»

Центральный нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост после победы турецкой команды над английским «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственный гол в этой встрече забил Марио Лемина с передачи Осимхена.

«Сегодняшний вечер был для меня чрезмерно эмоциональным, я едва сдерживал слёзы. Честно говоря, я никогда не забуду такой любви от болельщиков «Галатасарая». С первого дня вы относились ко мне с любовью и уважением — и не только ко мне, но и к моей семье и близким людям.

Такие моменты напоминают мне, что футбол — это больше, чем игра. Это любовь, верность и единство. Я обещаю продолжать бороться за эту эмблему, за этот клуб и этих невероятных болельщиков. Спасибо, что сделали этот вечер незабываемы. Мы — семья», — написал Осимхен.