Главная Футбол Новости

Осимхен выступил с эмоциональным заявлением после победы «Галатасарая» над «Ливерпулем»

Осимхен выступил с эмоциональным заявлением после победы «Галатасарая» над «Ливерпулем»
Комментарии

Центральный нападающий «Галатасарая» Виктор Осимхен опубликовал в социальных сетях эмоциональный пост после победы турецкой команды над английским «Ливерпулем» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Единственный гол в этой встрече забил Марио Лемина с передачи Осимхена.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:45 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1:0 Лемина – 7'    

«Сегодняшний вечер был для меня чрезмерно эмоциональным, я едва сдерживал слёзы. Честно говоря, я никогда не забуду такой любви от болельщиков «Галатасарая». С первого дня вы относились ко мне с любовью и уважением — и не только ко мне, но и к моей семье и близким людям.

Такие моменты напоминают мне, что футбол — это больше, чем игра. Это любовь, верность и единство. Я обещаю продолжать бороться за эту эмблему, за этот клуб и этих невероятных болельщиков. Спасибо, что сделали этот вечер незабываемы. Мы — семья», — написал Осимхен.

