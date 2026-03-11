Харви Барнс ответил, может ли «Ньюкасл» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов

Нападающий английского «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс высказался о ничейном результате в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (1:1).

«Тяжело. Ты только что забил, и вот это потрясающее чувство… Можно разделить его с болельщиками. Мы ведь и вправду играли хорошо. На протяжении 94 или скольких там минут мы на поле доминировали. Пропускать в концовке очень тяжело, но теперь счёт равный. Нам предстоит ответный матч.

Может ли команда пройти дальше? Без сомнений. Сегодня мы очень хорошо держали мяч и сдерживали атаки. Это будет трудно, но в этот вечер мы показали, на что способны. Мы были очень близки. Счёт остаётся равным, и мы верим [в выход в четвертьфинал]», — приводит слова Барнса официальный сайт УЕФА.