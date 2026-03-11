Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Харви Барнс ответил, может ли «Ньюкасл» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов

Харви Барнс ответил, может ли «Ньюкасл» пройти «Барселону» в Лиге чемпионов
Комментарии

Нападающий английского «Ньюкасл Юнайтед» Харви Барнс высказался о ничейном результате в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с испанской «Барселоной» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

«Тяжело. Ты только что забил, и вот это потрясающее чувство… Можно разделить его с болельщиками. Мы ведь и вправду играли хорошо. На протяжении 94 или скольких там минут мы на поле доминировали. Пропускать в концовке очень тяжело, но теперь счёт равный. Нам предстоит ответный матч.

Может ли команда пройти дальше? Без сомнений. Сегодня мы очень хорошо держали мяч и сдерживали атаки. Это будет трудно, но в этот вечер мы показали, на что способны. Мы были очень близки. Счёт остаётся равным, и мы верим [в выход в четвертьфинал]», — приводит слова Барнса официальный сайт УЕФА.

Материалы по теме
Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео
Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android