Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Английский футбол, «Барселона» в него проиграла». Алхазов — о матче «Ньюкасла» в ЛЧ

«Английский футбол, «Барселона» в него проиграла». Алхазов — о матче «Ньюкасла» в ЛЧ
Комментарии

Комментатор Okko Денис Алхазов высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» (1:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
1 : 1
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Барнс – 86'     1:1 Ямаль – 90+6'    

«Казалось, повторится сценарий сентябрьского матча. Тогда «Барса» воспользовалась усталостью «Ньюкасла», который тоже выложился будь здоров. «Барса» тот матч забрала. Но ничего подобного. «Ньюкасл» поднажал и прибавил в центре поля, где Педри, Берналь и Фермин были связаны по рукам и ногам. «Барселона» не могла и не стала играть через центр. «Ньюкасл» навязал борьбу — английский футбол, подзабытый в самой Англии. «Барселона» в него проиграла.

Ну и, конечно, пение и страсть «Сент-Джеймс Парка», когда даже с травмой, с отсутствующими после беготни лёгкими, можно рвануть вперёд. Символично, что голевую отдаёт Мёрфи — тот, кто играл в сложные для «Ньюкасла» времена. Ну и совершенно заслуженный гол Харви Барнса.

В остальном «Ньюкасл» был ближе к победе. Если бы не этот досадный пенальти, команда бы с заделом ехала на «Камп Ноу». Это была отличная игра. Теперь «Барселоне» надо извлекать уроки, а не «Ньюкаслу», как после сентябрьского матча», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Материалы по теме
Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео
Как «Барса» отскочила в ЛЧ! «Ньюкасл» отдал победу на 90+6-й минуте из-за «привоза». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android