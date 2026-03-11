«Английский футбол, «Барселона» в него проиграла». Алхазов — о матче «Ньюкасла» в ЛЧ

Комментатор Okko Денис Алхазов высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона» (1:1).

«Казалось, повторится сценарий сентябрьского матча. Тогда «Барса» воспользовалась усталостью «Ньюкасла», который тоже выложился будь здоров. «Барса» тот матч забрала. Но ничего подобного. «Ньюкасл» поднажал и прибавил в центре поля, где Педри, Берналь и Фермин были связаны по рукам и ногам. «Барселона» не могла и не стала играть через центр. «Ньюкасл» навязал борьбу — английский футбол, подзабытый в самой Англии. «Барселона» в него проиграла.

Ну и, конечно, пение и страсть «Сент-Джеймс Парка», когда даже с травмой, с отсутствующими после беготни лёгкими, можно рвануть вперёд. Символично, что голевую отдаёт Мёрфи — тот, кто играл в сложные для «Ньюкасла» времена. Ну и совершенно заслуженный гол Харви Барнса.

В остальном «Ньюкасл» был ближе к победе. Если бы не этот досадный пенальти, команда бы с заделом ехала на «Камп Ноу». Это была отличная игра. Теперь «Барселоне» надо извлекать уроки, а не «Ньюкаслу», как после сентябрьского матча», — сказал Алхазов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».