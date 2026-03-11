Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Мелкадзе: Черчесов делает всё для нас, он мотивирующий тренер

Игрок «Ахмата» Мелкадзе: Черчесов делает всё для нас, он мотивирующий тренер
Комментарии

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о главном тренере грозненской команды Станиславе Черчесове. Он отметил, что Черчесов — хороший мотиватор, который держит слово и выполняет обещания.

«Многие правы, когда говорят, что Черчесов хороший и мотивирующий специалист. Как могу охарактеризовать его? То, что он сказал, он действительно делает. То, что обещает. Он делает всё для нас, чтобы мы всё отдавали на поле», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Ахмат» идёт на девятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков за 20 матчей.

Материалы по теме
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Черчесов тормознул ещё один топ-клуб РПЛ! «Локо» отыгрался с 0:2, но остался без лидерства
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android