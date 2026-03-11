Игрок «Ахмата» Мелкадзе: Черчесов делает всё для нас, он мотивирующий тренер

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о главном тренере грозненской команды Станиславе Черчесове. Он отметил, что Черчесов — хороший мотиватор, который держит слово и выполняет обещания.

«Многие правы, когда говорят, что Черчесов хороший и мотивирующий специалист. Как могу охарактеризовать его? То, что он сказал, он действительно делает. То, что обещает. Он делает всё для нас, чтобы мы всё отдавали на поле», — сказал Мелкадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Напомним, «Ахмат» идёт на девятом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 26 очков за 20 матчей.