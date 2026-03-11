«Сыграть намного лучше было почти невозможно». Павлович — о матче «Баварии» с «Аталантой»

Полузащитник немецкой «Баварии» Александар Павлович высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (6:1). В составе «Баварии» отличились Йосип Станишич, Майкл Олисе (дважды), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. За «Аталанту» забил Марио Пашалич.

«Сыграть намного лучше было почти невозможно. В идеале, конечно, хотелось не пропустить, но это топ-результат и топ-игра. Мы с самого начала были полностью в матче. Знали, чего ожидать, великолепно с ним справились. И в атаке, и в обороне сегодня почти всё сделали на высочайшем уровне. Думаю, поэтому счёт получился таким убедительным», — приводит слова Павловича официальный сайт УЕФА.