«Сыграть намного лучше было почти невозможно». Павлович — о матче «Баварии» с «Аталантой»
Полузащитник немецкой «Баварии» Александар Павлович высказался о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой» (6:1). В составе «Баварии» отличились Йосип Станишич, Майкл Олисе (дважды), Серж Гнабри, Николас Джексон и Джамал Мусиала. За «Аталанту» забил Марио Пашалич.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
1 : 6
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Станишич – 12' 0:2 Олисе – 22' 0:3 Гнабри – 25' 0:4 Джексон – 52' 0:5 Олисе – 64' 0:6 Мусиала – 67' 1:6 Пашалич – 90+3'
«Сыграть намного лучше было почти невозможно. В идеале, конечно, хотелось не пропустить, но это топ-результат и топ-игра. Мы с самого начала были полностью в матче. Знали, чего ожидать, великолепно с ним справились. И в атаке, и в обороне сегодня почти всё сделали на высочайшем уровне. Думаю, поэтому счёт получился таким убедительным», — приводит слова Павловича официальный сайт УЕФА.
