Бубнов предположил, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Прошедшая встреча завершилась со счётом 2:2, железнодорожники остались на третьем месте в турнирной таблице.

— «Локомотив» не проиграл зато...

— Он проиграл! Мог на первое место [выйти], а в итоге на третьем [остался]. И это им в конце сезона аукнется ещё как. И это не первый раз! — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Второе место занимает «Зенит».