Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов предположил, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом»

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Прошедшая встреча завершилась со счётом 2:2, железнодорожники остались на третьем месте в турнирной таблице.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24'     0:2 Самородов – 27'     1:2 Фассон – 45+2'     2:2 Пруцев – 48'    

— «Локомотив» не проиграл зато...
— Он проиграл! Мог на первое место [выйти], а в итоге на третьем [остался]. И это им в конце сезона аукнется ещё как. И это не первый раз! — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Второе место занимает «Зенит».

Новости. Футбол
