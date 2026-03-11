Бубнов предположил, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом» в матче 20-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Прошедшая встреча завершилась со счётом 2:2, железнодорожники остались на третьем месте в турнирной таблице.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
Ахмат
Грозный
0:1 Мелкадзе – 24' 0:2 Самородов – 27' 1:2 Фассон – 45+2' 2:2 Пруцев – 48'
— «Локомотив» не проиграл зато...
— Он проиграл! Мог на первое место [выйти], а в итоге на третьем [остался]. И это им в конце сезона аукнется ещё как. И это не первый раз! — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Лидирует в чемпионате России действующий чемпион страны в лице «Краснодара». Второе место занимает «Зенит».
