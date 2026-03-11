Скидки
Футбол

Сборная России объявила расширенный состав на матчи с Никарагуа и Мали

Комментарии

Сборная России официально объявила расширенный состав на мартовский учебно-тренировочный сбор, в рамках которого команда Валерия Карпина проведёт товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

Вратари: Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Максим Бориско («Балтика», Калининград).

Защитники: Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов, Руслан Литвинов, Игорь Дмитриев (все – «Спартак», Москва), Валентин Пальцев («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА, Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград).

Полузащитники: Артём Карпукас, Данил Пруцев, Алексей Батраков, Александр Руденко (все – «Локомотив», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Дмитрий Баринов, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Наиль Умяров («Спартак», Москва), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян), Даниил Фомин, Ярослав Гладышев (оба – «Динамо», Москва), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Петров («Балтика», Калининград), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Александр Головин («Монако»).

Нападающие: Константин Тюкавин, Иван Сергеев (оба – «Динамо», Москва), Дмитрий Воробьёв, Николай Комличенко (оба – «Локомотив», Москва), Георгий Мелкадзе («Ахмат», Грозный).

Напомним, 27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге.

