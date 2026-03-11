Скидки
Главная Футбол Новости

Комментатор Разживин обозначил две главные проблемы «ПСЖ»

Комментатор Разживин обозначил две главные проблемы «ПСЖ»
Комментарии

Комментатор Okko Павел Разживин обозначил две главные проблемы «Пари Сен-Жермен» в текущем сезоне. Он выделил эмоциональную и физическую усталость после предыдущего сезона, а также большое количество травм ключевых футболистов.

«Когда говорим о нынешних проблемах «ПСЖ», надо смотреть, какой команда была в прошлом сезоне. А тот сезон был историческим, не давал перевести дух. И огромные эмоциональные качели плюс огромная физическая нагрузка. Может, с физикой связано и поражение в финале КЧМ. Толком отдохнуть возможности после сезона не было. Так что в первую очередь говорить надо об усталости – эмоциональной и физической – после предыдущего сезона. Отсюда и вторая проблема – травмы ключевых футболистов: Дембеле, Хвича, Невеш, Руис… Может, на бумаге они и не выглядят так серьёзно, но сам факт, что ключевые игроки часто выпадают на три-четыре недели, влияет», — сказал Разживин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

