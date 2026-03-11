Скидки
Главная Футбол Новости

Митрюшкин рассказал, как ощущает себя в статусе нового капитана «Локомотива»

Комментарии

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин высказался о роли капитана команды.

«В статусе нового капитана «Локомотива» чувствую себя хорошо. Понимаю, что это дополнительная ответственность, но я к этому готов. Всё так же. Главное, чтобы команда побеждала и двигалась вперёд», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 30-летний Антон Митрюшкин провёл 19 матчей. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Митрюшкин был выбран командой капитаном «Локомотива» в период зимних сборов после ухода полузащитника Дмитрия Баринова в московский ЦСКА.

