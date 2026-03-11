Руслан Безруков: впервые вижу в российском футболе, чтобы все игроки бегали в паузы

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о погодных условиях во время матча 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

— Какая обстановка была в команде, как эти новости команда обсуждала и в какой-то момент был ли риск на словах руководителей, штаба, что игра не состоится?

— Ну, между собой мы всё равно это обсуждали, потому что по прогнозу всё равно стояло там -17, и были некие опасения. Но уже конкретно от тренерского штаба там или кто выше находится, вообще не было никаких слов, и мы готовились, как к обычному матчу. Тем более мы знали про подогрев, что, скорее всего, даже от обычной температуры будет меньше градусов на стадионе на самом из-за подогрева.

— И как оно чувствовалось в реальности на поле?

— В реальности было холодно (смеётся). Но в целом, я говорю, когда ты бегаешь и не останавливаешься — хорошо. Вот мне кажется, кто пытался на мастерстве играть, там где-то отдыхать, тогда, конечно, плохо приходится (смеётся).

— То есть ты завёл себя и без конца ускорялся, чтобы… То есть в каком-то смысле мороз ускоряет игру, так получается?

— Да-да-да. Потому что я смотрел даже, когда были какие-то там паузы, когда кто-то валялся на поле, я просто на всех смотрел, впервые вижу в российском футболе, чтобы все игроки бегали в паузы (смеётся), — сказал Безруков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».