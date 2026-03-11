Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Руслан Безруков: впервые вижу в российском футболе, чтобы все игроки бегали в паузы

Руслан Безруков: впервые вижу в российском футболе, чтобы все игроки бегали в паузы
Комментарии

Полузащитник казанского «Рубина» Руслан Безруков высказался о погодных условиях во время матча 20-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Грипши – 24'     2:0 Нижегородов – 73'     2:1 Кордоба – 90+3'    

— Какая обстановка была в команде, как эти новости команда обсуждала и в какой-то момент был ли риск на словах руководителей, штаба, что игра не состоится?
— Ну, между собой мы всё равно это обсуждали, потому что по прогнозу всё равно стояло там -17, и были некие опасения. Но уже конкретно от тренерского штаба там или кто выше находится, вообще не было никаких слов, и мы готовились, как к обычному матчу. Тем более мы знали про подогрев, что, скорее всего, даже от обычной температуры будет меньше градусов на стадионе на самом из-за подогрева.

— И как оно чувствовалось в реальности на поле?
— В реальности было холодно (смеётся). Но в целом, я говорю, когда ты бегаешь и не останавливаешься — хорошо. Вот мне кажется, кто пытался на мастерстве играть, там где-то отдыхать, тогда, конечно, плохо приходится (смеётся).

— То есть ты завёл себя и без конца ускорялся, чтобы… То есть в каком-то смысле мороз ускоряет игру, так получается?
— Да-да-да. Потому что я смотрел даже, когда были какие-то там паузы, когда кто-то валялся на поле, я просто на всех смотрел, впервые вижу в российском футболе, чтобы все игроки бегали в паузы (смеётся), — сказал Безруков в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Первое поражение «Краснодара» в РПЛ за полгода! Казань просто заморозила чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android