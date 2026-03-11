Бубнов ответил, какое поражение топ-клубов РПЛ в 20-м туре стало для него неожиданным

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какое поражение топ-клубов Мир РПЛ в матчах 20-го тура он может назвать самым неожиданным. Находящиеся вверху турнирной таблицы «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА проиграли «Рубину» (1:2), «Оренбургу» (1:2) и московскому «Динамо» (1:4) соответственно.

— Для вас самое неожиданное поражение было какое?

— Да для меня все поражения неожиданные. И «Зенита», вот, и «Краснодара», и ЦСКА, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На втором месте расположился «Зенит» (42), на третьем — «Локомотив» (41).