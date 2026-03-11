Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, какое поражение топ-клубов РПЛ в 20-м туре стало для него неожиданным

Бубнов ответил, какое поражение топ-клубов РПЛ в 20-м туре стало для него неожиданным
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какое поражение топ-клубов Мир РПЛ в матчах 20-го тура он может назвать самым неожиданным. Находящиеся вверху турнирной таблицы «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА проиграли «Рубину» (1:2), «Оренбургу» (1:2) и московскому «Динамо» (1:4) соответственно.

— Для вас самое неожиданное поражение было какое?
— Да для меня все поражения неожиданные. И «Зенита», вот, и «Краснодара», и ЦСКА, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги занимает «Краснодар», набравший 43 очка. На втором месте расположился «Зенит» (42), на третьем — «Локомотив» (41).

Материалы по теме
Бубнов предположил, что «Локомотив» ещё почувствует последствия ничьей с «Ахматом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android