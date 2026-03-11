Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Юран ответил, может ли возглавить клуб до конца нынешнего сезона

Сергей Юран ответил, может ли возглавить клуб до конца нынешнего сезона
Комментарии

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран ответил на вопрос, может ли он возглавить какой-то клуб до конца нынешнего сезона. Он не исключает вероятность скорого назначения в новую команду.

«Нельзя исключать, что до конца сезона кого-то возглавлю. Чемпионат возобновился, первые туры прошли. Кто-то не устраивает руководство. Поэтому всё возможно», — сказал Сергей Юран в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последним местом работы Юрана был турецкий «Серик Беледиеспор». Ранее специалист также работал в «Пари НН», «Химках» и ряде других команд.

Материалы по теме
Юран: не припомню на своём футбольному веку, чтобы «Спартак» пропускал 10 за три матча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android