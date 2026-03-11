Сергей Юран ответил, может ли возглавить клуб до конца нынешнего сезона

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Сергей Юран ответил на вопрос, может ли он возглавить какой-то клуб до конца нынешнего сезона. Он не исключает вероятность скорого назначения в новую команду.

«Нельзя исключать, что до конца сезона кого-то возглавлю. Чемпионат возобновился, первые туры прошли. Кто-то не устраивает руководство. Поэтому всё возможно», — сказал Сергей Юран в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, последним местом работы Юрана был турецкий «Серик Беледиеспор». Ранее специалист также работал в «Пари НН», «Химках» и ряде других команд.